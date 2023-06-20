Çerkezköy'de Kurbanlık Hayvan Satışları Devam Ediyor

Çerkezköy Belediyesi'nin Pınarça Yolu üzerinde bulunan kurbanlık hayvan satış ve kesim yerinde kurbanlık hayvan satışları devam ediyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurbanlıklarını rahatça almaları için Çerkezköy Belediyesi tarafından bu yıl da hazırlanan kurbanlık hayvan satış ve kesim yerinde hareketlilik sürüyor.

Çerkezköy Belediyesi'nin Pınarça Yolu üzerinde bulunan kurbanlık hayvan satış ve kesim yerinde kurbanlık hayvan satışları devam ediyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kurbanlıklarını rahatça almaları için Çerkezköy Belediyesi tarafından bu yıl da hazırlanan kurbanlık hayvan satış ve kesim yerinde hareketlilik sürüyor.

Kurbanlık satış ve kesim yerinin esnafın ve vatandaşların kullanımına açıldığını belirten Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, şunları söyledi:

"Kurbanlık hayvan satan esnafımızın ve vatandaşlarımızın sorunsuz bir bayram geçirmesi için gerekli tedbirleri aldık. Bayram boyunca hijyen kurallarına uygun olan kesim yerimizde vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Kurban satış ve kesim yerimiz, vatandaşlarımızın ve esnafımızın su, tuvalet, otopark ve mescit gibi ihtiyaçlarına da cevap verebilmektedir."

İlçede kurbanlık hayvan satışı yapmak isteyen esnafın yer taleplerinin bu yıl da karşılandığını sözlerine ekleyen Başkan Akay, "Bu vesile ile şimdiden tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar; kazasız, belasız, sağlıklı ve sevdikleri ile huzur içinde bir bayram geçirmelerini dilerim" dedi.