Çerkezköy'de Kız Arkadaşını Öldüren Kişi İntihar Etti
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi, kız arkadaşını silahla öldürdükten sonra intihar etti. Olay, Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonucunda, F.T'nin S.Ç'yi öldürdüğü ve ardından intihar ettiği tespit edildi. Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti.
Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde araç içerisinde iki kişinin hareketsiz halde olduğunu görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan inceleme sonucu F.T'nin, kız arkadaşı olduğu iddia edilen S.Ç'yi silahla öldürüp intihar ettiği tespit edildi.
Cenazeler olay yerindeki incelemenin ardından Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.