Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde geri dönüşüm tesisinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Veliköy Mahallesi'nde bulunan tesiste, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel