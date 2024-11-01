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Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 9 aylık bir bebeğe cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla anne ve baba tutuklandı. Korkunç olay annenin, yanında yaşadığı kişinin istismarda bulunduğu video kaydını paylaşması üzerine gündeme geldi.

Türkiye, cinsel istismar nedeniyle hayatını kaybeden Sıla bebeğe ağlarken bir istismar haberi daha geldi. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismarda bulunulduğu iddiasına ilişkin gözaltına alınan anne ve baba tutuklandı.

ANNE GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Veliköy Mahallesi'nde anne F.G'nin, birlikte yaşadığı G.Ş'nin 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu video kaydını paylaşması üzerine bir kişi bu durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.

ANNE VE BABA TUTUKLANDI, BEBEK DEVLET KORUMASINDA

Soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri anne F.G'yi Amasya'da, baba G.Ş'yi de İstanbul'da gözaltına aldı. Çerkezköy'e getirilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bebek ise devlet korumasına alındı.

Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıGÖRÜNMEZ ADAM:

Her iki cihanda yanasınız

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Haber Yorumlarızırzop:

Artım İdam gelmeli bu sapıklar ve teröristler için

Yorum Beğen41
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Haber YorumlarıKaan Yılmaz:

Yakında anne karnındakine de göz koyacaklar

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Haber YorumlarıHikmet Bal:

bebeklere reva görülen bu zalimleri sorgusuz sualsiz idam edilmeli

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Haber YorumlarıUmut COSKUN:

Bu nasıl bir çürümüşlük, nasıl bir ahlak yoksunluğudur yarabbi

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