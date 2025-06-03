Çerkeş Belediyesi Kurban Bayramı İçin Hazır

Çerkeş Belediyesi Kurban Bayramı İçin Hazır
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Çerkeş Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların kesim ihtiyacını karşılamak için Et Kombina Tesisi'ni modern altyapısı ve robotik sistemleriyle hizmete sundu. Günde 150 hayvanın kesimi yapılabilen tesiste ücretsiz soğuk hava deposu ve steril et nakil aracı hizmetleri de sağlanıyor.

Çerkeş Belediyesi Et Kombina Tesisi 2018 yılından beri her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'nda vatandaşların kesim ihtiyacını karşılamak hazırlandı.

Bölge halkı ve ilçe dışından gelen kasaplar tesiste hayvanlarını steril bir ortamda kestirebiliyor. El değmeden kesilen hayvanlar robotlarla et nakil aracına yükleniyor. Kurban Bayramı'nda da vatandaşların talebine hızlı bir şekilde karşılık veren Çerkeş Et Kombina Tesisi'nde günde 150 adet büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimi yapabiliyor. Et Kombinasının içinde 3 adet soğuk hava deposu bulunuyor.

Kurban kesimini Çerkeş Belediyesi Et Kombina Tesisi'nde yaptıran vatandaşlara, talep etmeleri halinde karkas etler için bayram süresince ücretsiz soğuk hava deposu hizmeti ve ilçe merkezine steril et nakil aracı ile ücretsiz sevkiyat hizmeti sunulacak.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, "Modern altyapısı ve tecrübeli kasaplarıyla hizmet veren Çerkeş Et Kombina Tesisi'miz vatandaşlarımızın kurban ibadetini gönül rahatlığıyla gerçekleştirebileceği şekilde hazır hale getirilmiştir. Tüm hemşehrilerimizi bu yıl da Çerkeş Et Kombina Tesisi'mize bekliyor, kurban kesimi sürecinde kolaylık, huzur ve güven sunmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle, başta ilçemiz olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket dolu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
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