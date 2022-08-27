Cephe hattındaki şehir: Bahmut

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş 6 ayı aşkın süredir devam ederken, cephe hattına yakın bölgede yer alan Bahmut şehri, savaşın izlerini taşıyor. Sakinlerinin birçoğunun terk ettiği şehirde hayat adeta durma noktasında.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş bugün itibariyle Ukrayna'nın güneyinde ve doğusundaki 1300 kilometrelik cephe hattında sürüyor.

Cephe hattına yakın şehirlerden biri de yaklaşık 80 bin nüfusa sahip, Donetsk bölgesine bağlı Bahmut kenti. Kent sakinlerinin birçoğu savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalmış.

Evlerini terk etmek istemeyen ve çoğunluğu yaşlılardan oluşan Bahmutlular ise Rus saldırılarına rağmen kentte kalmaya devam ediyor.

Patlama sesleri altında geçen hayat

Cephe hattına yakın mesafede bulunan Bahmut'ta karşılıklı top atışlarının sesi neredeyse gün boyu devam ediyor.

Hal böyle olunca da kent sakinleri günlerinin büyük bölümünü evlerinde geçirmek zorunda kalıyor. Kentteki dükkanların büyük bölümü kapalı. Sokaklarda nadiren araç ve insana rastlanıyor.

Adeta hayalet şehri andıran Bahmut'taki sessizliği zaman zaman top atışlarının sesi bozuyor.

Şehrin birçok bölgesinde Rus saldırılarının izi var

Rus güçleri, Bahmut bölgesine doğru ilerlemeye çalışıyor, Ukrayna güçleri ise onları geri püskürtmek için çaba sarf ediyor. Kent, zaman zaman Rus saldırılarına hedef oluyor.

Bahmut'un hemen her köşesinde Rus güçleri tarafından hedef alınan yerlere rastlamak mümkün. Hedef alınan yerler arasında okullar, sivillere ait binalar da bulunuyor.

Çatışmalar nedeniyle evleri vurulan siviller, bulabildikleri eşyalarla camlarını kapatmaya çalışmış. Düşen top mermileri ve roketlerin açtığı çukurlar, kentteki saldırıların boyutunu gözler önüne seriyor.

Tüm bu nedenlerden dolayı aylar öncesinde huzurlu ve sakin bir hayat süren kent sakinleri, belki de ömürlerinin en zor günlerini yaşıyor.

Her şeye rağmen evlerini terk etmek istemeyenler, savaşa rağmen zor da olsa hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

AA muhabirine konuşan Yulya, kızı ve eşi ile kentte kalmaya devam ettiğini belirtti. Evini terk etmek istemediğini dile getiren Yulya, şunları söyledi:

"Bize milyonların, paraların gereği yoktu. Biz kendi hayatımızla yaşıyorduk. Herkesin bir hedefi vardı. Şimdi ise talep edenler çoğaldı. Biz ne yapalım, gidelim mi buralardan? Ben buradan gitmeyeceğim. Anne ve babamı burada toprağa verdim. Ninem çok yaşlı. O ne yapacak? Evden eve sürünmek istemiyorum. Ben en iyisi bu yıkıntıların arasında olacağım. Bunlar benim. Ben burada doğdum. Tahliye olmak istemiyorum. Nereye gideceğim?"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçen ay ülkenin doğusunda en yoğun çatışmaların olduğu Donetsk bölgesinde yaşayan siviller için "zorunlu" tahliye kararı vermişti.

Bu karara rağmen aralarında yaşlıların da olduğu çok sayıda sivil evlerini terk etmedi.