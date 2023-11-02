Haberler ›› Güncel ›› CEP TELEFONU KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

CEP TELEFONU KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde husumetlilerinin tabanca, tüfek ve bıçaklı saldırısına uğrayan Hacı B. ağır yaralanırken, olay sonrasının cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Olayın hemen ardından kaydedilen görüntülerde; 2 minibüsün arasında yerde yatan Hacı B.'nin başına, bir husumetlisinin tekme attığı, sonrasında da iki minibüsün bölgeden uzaklaştığı yer aldı.