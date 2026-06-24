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ABD, Suriye'nin kuzeybatısında terör örgütü DEAŞ elebaşlarından birini öldürdüğünü duyurdu

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 19 Haziran'da Suriye'nin kuzeybatısında düzenlediği hava saldırısında DEAŞ'ın üst düzey liderlerinden Ali Hüseyin el-Ulaywi'yi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 19 Haziran'da Suriye'nin kuzeybatısında bir hava saldırısı düzenleyerek terör örgütü DEAŞ'ın elebaşlarından birini öldürdüğünü duyurdu.

CENTCOM, saldırı hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "CENTCOM güçleri, 19 Haziran'da Suriye'nin kuzeybatısında bir hava saldırısı düzenleyerek üst düzey bir DEAŞ liderini öldürdü." ifadesine yer verildi.

Nokta atışı öldürülen kişinin Ali Hüseyin el-Ulaywi olduğu belirtilen açıklamada, saldırının teröristleri etkisiz hale getirme çabalarının bir parçası olduğu ve CENTCOM güçlerinin bölgesel ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Islam Doğru
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