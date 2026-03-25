ABD ordusu, İran'ın "ABD'ye ait F-18 savaş uçağını düşürdük" açıklamasını reddetti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran Devrim Muhafızları'nın F-18 savaş uçağını vurduğu iddialarını yalanlayarak, böyle bir olayın gerçekleşmediğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO), ABD'ye ait bir F-18 savaş uçağını vurdukları iddiasını reddetti.

CENTCOM'un ABD merkezli X hesabından yapılan paylaşımda, İran'ın açıklamasının doğru olmadığı belirtildi.

Paylaşımda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasının "yanlış" olduğu kaydedilerek, "İran tarafından hiçbir ABD savaş uçağı düşürülmemiştir." ifadesi kullanıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait bir F-18 savaş uçağını vurduklarını iddia ederek, uçağın hava savunma sistemleri tarafından vurulma anına ait olduğunu belirttikleri bir görüntü yayımlamıştı.

İran Devlet Televizyonu ise uçağın Sistan ve Belucistan Eyaleti'ne bağlı Çabahar kenti semalarında vurulduğunu ve Hint Okyanusu'na düştüğünü öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
