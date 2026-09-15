CENTCOM, 8 ülkeden askeri yetkilileri geçen hafta Almanya'da ağırladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Orta Doğu ve İran gündemiyle 8 ülkeden üst düzey askeri yetkilileri geçen hafta Almanya'da ağırladığını bildirdi.

ABD'li bir yetkili, AA muhabirinin sorusuna yazılı olarak verdiği cevapta, ABD medyasına yansıyan toplantı iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Yetkili, açıklamasında, "Geçen hafta CENTCOM, Almanya'da düzenlenen planlı bir konferans kapsamında 8 ülkeden üst düzey askeri liderleri ağırladı. Liderler, Orta Doğu'da güvenlik işbirliğini güçlendirme imkanlarını ele aldılar." ifadelerini kullandı.

ABD medyasına yansıyan haberlerde CENTCOM Komutanı Brad Cooper, geçen hafta Almanya'da düzenlediği gizli bir toplantıda İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt, Katar, Ürdün ve Mısır'dan üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldiği iddia edilmişti.

Kaynak: AA