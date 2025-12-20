Haberler

İsrail askerleri Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü

Güncelleme:
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği baskınlarda biri çocuk 2 Filistinli yaşamını yitirirken, bir çocuk da yaralandı. İsrail ordusu, operasyon sırasında Filistinlilerin taş ve patlayıcı madde fırlattığını öne sürdü.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde farklı noktalara düzenlediği baskınlarda biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

İsrail güçleri, Cenin'in batısındaki Es-Sile el-Harisiyye ve güneyindeki Kabatiye kasabalarına baskın düzenledi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Es-Sile el-Harisiyye'de askerlerin açtığı ateş sonucu göğsünden ağır şekilde yaralanan 22 yaşındaki Ahmed Said Zuyud tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aynı kasabada 15 yaşında bir çocuk da elinden şarapnel parçasıyla yaralandı.

Kabatiye kasabasında da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Reyyan Muhammed Abdulkadir Ebu Mualla hayatını kaybetti.

İsrail askerleri, hayatını kaybeden çocuğun cenazesine de el koydu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Filistinlilerin Kabatiye ve Es-Sile el-Harisiyye'de askerlere cisim ve patlayıcı madde fırlattığı iddia edildi. Askerlerin Filistinlileri etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
