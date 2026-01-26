Haberler

Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Demirel, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, 2025 yılında dikkat çeken fotoğrafları oyladı. Demirel, farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy vererek etkinliğin önemine dikkati çekti.

Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Demirel, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Demirel, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafını oylayan Demirel, "Spor"da Cem Genco'nun "Çamur rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat"da ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karelerine oy verdi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
