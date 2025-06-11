Cengiz Aytmatov'un Ölümünün 17. Yılı İçin Etkinlikler Düzenlendi

Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un ölümünün 17. yılına ithafen düzenlenen etkinliklere katılmak için Kırgızistan'da bulunan Cengiz Aytmatov Enstitüsü Başkanı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni (KTMÜ) ziyaret etti.

Milletvekili Topsakal ve beraberindeki heyeti, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Cengiz Aytmatov Kampüsü'ndeki Rektörlük binası önünde Üniversite Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev ile senato üyeleri karşıladı.

Senato odasında yapılan görüşmede, Topsakal'ın yanı sıra Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, Azerbaycan'dan ressam Sakit Memmedov, Kırgızistan'daki Cengiz Aytmatov Vakfı Başkanı Eldar Aytmatov yer aldı.

"Manas Üniversitesi'nin dünya çapında bilimsel hareketliliği görüldü"

Topsakal, burada yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayelerinde bu yıl şubat ayında Türk kültürünün gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla Ankara'da Cengiz Aytmatov Enstitüsü'nün kurulduğunu anlattı.

Kırgızistan'da katıldığı etkinliklerin ülke içinde ses getirdiğini belirten Topsakal, Kırgızistan Bilimler Akademisi Cengiz Aytmatov Dil ve Edebiyat Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdıldacan Akmataliyev tarafından gösterilen el yazması Manas Destanı'nın kendisinde farklı duygular uyandırdığını belirtti.

Topsakal, Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'ın üniversiteye geldiğinden itibaren Manas Üniversitesi'nin dünya çapında bilimsel hareketliliğinin görüldüğünü ve dünya üniversiteler sıralamasında ilk bine girdiğini vurgulayarak, Rektör Ceylan'ı tebrik etti.

Manas Üniversitesi'nin bu gelişiminin devam etmesi gerektiğini söyleyen Topsakal, başarıda kadroların, birlikteliğin ve çalışmanın öneminin altını çizerek, "Türk dünyasının en önemli yüzü Manas Üniversitesidir. (Ceylan) Sizin şahsınızda Manas Üniversitesi'nin bu gelişimi devam etmesi en büyük arzumuz ve beklentimiz." dedi.

Türk dünyasındaki Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Ahmet Yesevi Üniversitesi gibi kültürel teşkilatlarının farklı hukuk sistemlerinde yaşayan Türk toplulukların mutlu olmaları ve onların geleceği için doğru bakış tarzı belirlenmesinin önemine işaret etti.

"İnşallah, Türk milleti, Cengiz Aytmatov mirasını ilelebet yaşatacak"

Cengiz Aytmatov Enstitüsü'nün ilk faaliyetini Bişkek'te gerçekleştirdiğine dikkati çeken KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Ceylan, "İnşallah, Türk milleti, Cengiz Aytmatov mirasını ilelebet yaşatacak."dedi.

Rektör Vekili Prof. Dr. İbrayev, Kırgız ve dünya edebiyatının büyük yazarlarından biri olan Cengiz Aytmatov'u konu alan panele bugün ev sahipliği yapacaklarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev, Cengiz Aytmatov'un Türk dünyası için önemli bir şahsiyet olduğunu belirterek, Cengiz Aytmatov'un Manas Üniversitesini bir çok kez ziyaret ettiğini ve çok sevdiğini anlattı.

Topsakal ve beraberindeki heyete, rektörlük binasındaki Cengiz Aytmatov portre ve tabloları gösterildi ve kampüs gezdirildi.

Bu yıl kuruluşunun 30'uncu yılını kutlayacak Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşmayla 1995 yılında kurulmuştu.