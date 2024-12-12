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Cengiz Aytmatov'un 96. Doğum Yılı Anma Töreni Gerçekleştirildi

Cengiz Aytmatov'un 96. Doğum Yılı Anma Töreni Gerçekleştirildi
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Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Keçiören Belediyesi işbirliğiyle Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 96. yılı dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi. Törende Aytmatov'un oğlu Sancarbek Aytmatov ve diğer davetliler hazır bulundu.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Keçiören Belediyesinin işbirliğiyle Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 96. yılı vesilesiyle anma töreni düzenlendi.

Ankara'da Cengiz Aytmatov Parkı'nda düzenlenen törene, yazar Aytmatov'un oğlu Sancarbek Aytmatov, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Aibek Akaev, Kırgızistan'ın Bolu Fahri Konsolosu Atillahan Kurt, eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcısı Atilla Zorlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Tören, iki ülkenin marşlarının okunmasıyla başladı.

Sancarbek Aytmatov, burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Babama Türkiye'ye gittiğini ve Türkiye'nin özelliğinin ne olduğunu soruyordum. Babam da bunun Türkiye'deki insanların kalplerindeki sıcaklık olduğunu söylüyordu." dedi.

Etkinliklerin düzenli şekilde Türkiye'de yapılmasının sembolik olduğunu söyleyen Aytmatov, Ortak Türk Alfabesi'nin kabul edilmesinin ışığında bu tür etkinliklerin özel bir anlam kazandığını vurguladı.

Aytmatov, "Kitap okumak zorundayız, kitaplar hakkında çok konuşmamalıyız, onları hissetmeliyiz." diyerek, anma törenine katılanlara teşekkür etti.

Elçi-Müsteşarı Akayev de Cengiz Aytmatov Parkı'nın 2008'de açıldığını ve Türkiye'de birçok sokak ve caddeye Kırgız yazarın isminin verildiğini dile getirdi.

Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcısı Zorlu ise bir neslin kişiliğinin oluşması ve gelişmesinde Cengiz Aytmatov'un eserlerinin etkisinin olduğunu ifade etti.

Eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Güçlü de 1969'da yayınlanan kitabının Türkiye'de okunmasıyla Aytmatov ile Türk milleti arasında bağın başladığını anlattı.

Kırgızistan'ın Bolu Fahri Konsolosu Kurt ise vefatının 96. yılında Cengiz Aytmatov'u rahmetle andığını söyledi.

Konuşmaların ardından Kırgız sanatçılar kopuz çaldı.

Aytmatov'un oğlu, davetlilerle birlikte babasının anıtına çelenk ve karanfil bıraktı.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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