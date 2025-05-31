Cengiz Amca'nın Tertipli Dükkanı Jandarma'dan Tam Puan Aldı

Cengiz Amca'nın Tertipli Dükkanı Jandarma'dan Tam Puan Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da bakkal işleten Cengiz Amca, iş yerindeki tertip ve düzen ile jandarma ekiplerinin dikkatini çekti. Jandarma Genel Komutanlığı, Cengiz Amca'nın disiplini ve işine olan sevgisini vurgulayarak sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığı Türkiye'nin en tertipli esnafını sosyal medya hesabından paylaştı

Paylaşımda, "Cengiz Amca ile ortak noktamız: Disiplin, nizam, intizam" ifadelerine yer verildi

ARDAHAN - Ardahan'da 1968 yılından bu yana bakkal işleten ve işine olan sevgisiyle herkese örnek olan Cengiz Amcayı Jandarma ekipleri ziyaret etti. Bu görüntüler jandarma genel komutanlığı sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Bakkal dükkanındaki tertip ile müşterileri tarafından beğeni toplayan Çelik'in misafirleri bu kez jandarma ekipleri oldu. Çelik'in dükkanına alışveriş için giden jandarma ekipleri tertip ve düzenli olan işyerini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Cengiz Çelik, düzen ve tertipli olmayı askerde olduğu dönem askeri disiplinden aldığını söyleyerek, "Ben düzen ve nizamı seviyorum. Kendi yapımda vardı. Ama yüzde 80 askerden aldım. ve sivil hayatta da bu şekilde devam ettim. İşyerim temiz olunca bahtiyar oluyorum" dedi.

Kara demlik almak için Cengiz Amca'nın dükkanını tercih eden jandarma personeli, işyerindeki tertip ve Nizam'ın askeri disiplin ile örtüştüğünü ifade etti. Jandarma personeli ile Cengiz amca arasında geçen diyaloğu, Cengiz Amca ile ortak noktamız: Disiplin, nizam, intizam; başlığı altında sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalacak gibi! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü

Kalacak gibi! Osimhen'de ibre Galatasaray'a döndü
Futbolseverler müjde! Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda

Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Meksika'yı sarsan katliam! Beş müzisyen vahşice öldürüldü

Günlerdir aranan beş müzisyen vahşice öldürüldü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Marmaray'da iki küçük çocuğunun yanında darbedildi

Marmaray'da korku dolu anlar! İki küçük çocuğunun yanında darbedildi
286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi, hala alışamadılar

286 gün uzayda kalan astronotlara Dünya ağır geldi
Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın kabusu yaşadı
Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı

Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı
Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı

Büyük umutlarla ekti, tarlayı görünce hıçkıra hıçkıra ağladı
Real Madrid'den Viktor Gyökeres'e dev teklif

Real Madrid'de Arda'nın önüne 80 milyon euroluk dev golcü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.