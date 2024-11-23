Cenevre'de İsrail Saldırılarına Karşı Protesto

İsviçre'nin Cenevre kentinde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki ölümcül saldırıları protesto edildi.

Kentteki Place de Neuve Meydanı'nda toplanan eylemciler, şehir merkezinde yürüdü.

Ellerinde Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail aleyhinde Fransızca, İngilizce ve Arapça sloganlar attı.

Eylemciler, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da aralıksız olarak sürdürdüğü ve çok fazla sivil kayıplara neden olan saldırıları protesto etti.

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu aleyhinde slogan atan eylemciler, üzerinde "Savaş suçlusu Netanyahu" yazan dövizler taşıdı.

Göstericiler, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine uyulması için ülkelere çağrıda da bulundu.

Yürüyüşün gerçekleştiği güzergahtaki birçok binadan eyleme destek gelirken, bir kişi göstericilere tepki gösterdi ve üzerlerine su attı.

Eylemin sona ermesinin ardından Filistin'de hayatını kaybedenler, onlarca mum yakılarak anıldı.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında yaklaşık iki saat süren yürüyüş, Plainpalais Meydanı'nda son buldu.