Bursa'da kayınpederin öldüğü silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde damadı tarafından vurularak öldürülen Ahmet Kalkancı, öğle namazının ardından düzenlenen cenaze töreniyle Kavaklaraltı Mezarlığı'na defnedildi. Oğul Halil Can Kalkancı, cenaze namazına tekerlekli sandalye ile katıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde damadı Adem Ünver'in tabancayla vurarak öldürdüğü Ahmet Kalkancı, Kemalpaşa Mahallesi Boşnak Cami'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, Kavaklaraltı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayda bacağından yaralanan ve tedavisi sonrası taburcu edilen Ahmet Kalkancı'nın oğlu, Halil Can Kalkancı ise cenaze namazına tekerlekli sandalye ile katıldı.

-Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

