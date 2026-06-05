Cemre Vakfının gönüllü dalgıçları Tuzla'da deniz dibi temizliği yaptı

Cemre Vakfının gönüllü dalgıçlarınca "5 Haziran Dünya Çevre Günü" kapsamında Tuzla'da deniz dibi temizliği yapıldı.

Vakfın deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlamak, deniz çayırlarının korunması ve çoğaltılması amacıyla yürüttüğü bir proje kapsamında deniz dibinde temizlik çalışması başlatıldı.

Dipte bulunan atıkların toplanması için gönüllü dalgıçlarca Tuzla'da tüple dalış yapıldı.

Cemre Vakfı Proje Koordinatörü Tuna Çevik, basın mensuplarına, gönüllülerle birlikte dip temizliği için bir araya geldiklerini söyledi.

Vakfın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı öncülüğünde bu bölgede öncelikle deniz temizliği yaptıklarını belirten Çevik, "Dip temizliğinin ardından burada bulunan deniz çayırları ve pina midyelerini koruma altına alacağız. Sonrasında habitatı büyütmek için Adalar bölgesinden temin ettiğimiz deniz çayırlarının buraya dikimini gerçekleştireceğiz." dedi.

Çevik, çalışmayı farkındalık amaçlı yaptıklarını kaydetti.

"Denizden topladığımızın tekrar geri dönüşüme katkısını sağlıyoruz"

Vakıf gönüllüsü ve dalış eğitmeni Yiğit Angın, temiz bir deniz ve sağlıklı bir gelecek istediklerini söyledi.

Angın, Cemre Vakfının projesiyle deniz çayırlarının bu bölgede ekilebilme durumunun akademisyenlerce incelendiğini anlatarak, "Öncelikle çevrenin temizlenmesi ve dipteki pisliklerin arındırılması lazım. Çok fazla çöp ve insan kalıntıları var. Biz, bunları topluyoruz ve geri dönüştürülmesi için geri dönüşüm alanlarına bırakıyoruz. Denizden topladığımızın tekrar geri dönüşüme katkısını sağlıyoruz." diye konuştu.

"Tuzla bölgesinin deniz çayırının gelişimi için uygun olduğu tespit edilmiş"

Dalgıç Derya Nur Saygın da vakıfla yolunun Erdek'te kesiştiğini, o zamandan beri farklı etkinliklerde gönüllü olarak yer aldığını anlattı.

Proje kapsamında dip temizliği için burada olduğunu kaydeden Saygın, "Dip temizliği aslında deniz çayırı ekimi için zorunlu bir başlangıç. Bunu yapacağız, çıkan atıkları da geri dönüştüreceğiz. Ardından deniz çayırı ekimimiz olacak. Tuzla bölgesinin deniz çayırının gelişimi için uygun olduğu tespit edilmiş. Biz de bu bilimsel verinin ışığında faaliyete geçmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Toplanan atıkların geri dönüşüm merkezlerine götürülmesi, atık türüne göre kullanıma kazandırılması veya sanat eserine dönüştürülmesi hedefleniyor.