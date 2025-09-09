Haberler

Çemişgezek'te 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Etkinliği Düzenlendi
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Halk Sağlığı Haftası kapsamında 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' etkinliği gerçekleştirildi. Dr. Büşranur Yüksel ve sağlık personeli, İstiklal İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere sağlıklı beslenme ve hijyen konusunda bilgi verdi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği gerçekleştirildi.

Çemişgezek Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Bu kapsamda merkezde görevli Dr. Büşranur Yüksel ve sağlık personelleri, İstiklal İlkokulu'nu ziyaret edip öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinlikte öğrencilere broşür dağıtılıp sağlıklı beslenme ve hijyen konularında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel
