Çemişgezek'te 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Etkinliği Düzenlendi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği gerçekleştirildi.

Çemişgezek Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Bu kapsamda merkezde görevli Dr. Büşranur Yüksel ve sağlık personelleri, İstiklal İlkokulu'nu ziyaret edip öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinlikte öğrencilere broşür dağıtılıp sağlıklı beslenme ve hijyen konularında bilgilendirme yapıldı.