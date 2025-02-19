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Çemişgezek'te Sağlıklı Beslenme Semineri Düzenlendi

Çemişgezek'te Sağlıklı Beslenme Semineri Düzenlendi
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, öğrencileri sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirmek amacıyla seminer düzenlendi. Fırat Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencisi Buse Biçici'nin sunumuyla gerçekleşen etkinlikte, sağlıklı yaşam üzerindeki önemli bilgiler paylaşıldı ve katılımcıların soruları cevaplandı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, öğrencileri sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirmek amacıyla seminer düzenlendi.

Çemişgezek Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Fırat Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Buse Biçici sunum yaptı.

Programda öğrencilere sağlıklı yaşam için dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgi verildi.

Seminer, soru cevap kısmıyla son buldu.

Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel
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