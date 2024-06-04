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Çemişgezek'te Parktaki Masalara Zarar Verenler Tespit Edilecek

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bulunan Gürsel Erol Parkı'nda bazı masaların sökülerek suya atıldığı tespit edildi. Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, zarar verenlerin tespiti için hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir parkta bulunan masalara zarar veren kişi veya kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçedeki Gürsel Erol Parkı'nda bulunan bazı masaların sökülerek suya atıldığını belirtti.

Somyürek, kamu malına zarar verenler hakkında işlem yapacaklarını aktararak, "Olayın faillerinin tespit edilmesi adına Çemişgezek Belediyesi olarak ilgili şahısların üst hadden cezalandırılması için hukuki süreci başlatıp takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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