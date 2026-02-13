Haberler

Tunceli'de Hızır ayı dolayısıyla vatandaşlara lokma dağıtıldı

Tunceli'de Hızır ayı dolayısıyla vatandaşlara lokma dağıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Hızır ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlanan lokmalar duaların ardından vatandaşlara ikram edildi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Hızır ayı dolayısıyla vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Kaymakamlık tarafından ilçedeki Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda hazırlanan lokmalar, dua edilmesinin ardından vatandaşlara ikram edildi.

Programa, Kaymakam Levent Küçük, Belediye Başkan Vekili Uğur Oğuz Köse, Kırklar Cemevi Başkanı Ali Hadi Yıldız, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu

Fahriye'nin Burak'a takındığı tavır tanıtıma damga vurdu
Profesöre bak sen! Kamerayı görünce tek bir söz söyleyip saldırdı

Profesöre bak sen! Kamerayı görünce tek bir söz söyleyip saldırdı
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı

Milyonlarca seveni olan ünlü, yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
Zeynep Alkan'dan OnlyFans soruşturmasıyla ilgili açıklama

Zeynep Alkan'dan OnlyFans soruşturmasıyla ilgili açıklama
Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu

Fahriye'nin Burak'a takındığı tavır tanıtıma damga vurdu
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz

"Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz"