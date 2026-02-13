Tunceli'de Hızır ayı dolayısıyla vatandaşlara lokma dağıtıldı
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Hızır ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlanan lokmalar duaların ardından vatandaşlara ikram edildi.
Kaymakamlık tarafından ilçedeki Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.
Bu kapsamda hazırlanan lokmalar, dua edilmesinin ardından vatandaşlara ikram edildi.
Programa, Kaymakam Levent Küçük, Belediye Başkan Vekili Uğur Oğuz Köse, Kırklar Cemevi Başkanı Ali Hadi Yıldız, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
