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Çemişgezek ilçesinde sinek ve haşere ilaçlama çalışması başlatıldı

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Çemişgezek ilçesinde belediye koordinesinde sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı. Ekipler, mahalle ve sokakları gezerek ilaçlama yapıyor ve vatandaşların park, bahçe ve mesire alanlarında daha rahat vakit geçirmesini sağlıyor. İlaçlar, Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıştır.

Çemişgezek ilçesinde sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı.

Belediye koordinesinde çalışma yapan ekipler, araçlarla mahalle ve sokakları gezerek ilaçlama yapıyor.

Ekipler, bu sayede vatandaşların park, bahçe ve mesire alanlarında daha rahat vakit geçirmesini sağlıyor.

Sinek ve haşereyle mücadelede Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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