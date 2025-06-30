Çemişgezek'e Yeni Kaymakam Atandı: Levent Küçük Göreve Başladı

Çemişgezek'e Yeni Kaymakam Atandı: Levent Küçük Göreve Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Çemişgezek Kaymakamı olarak atanan Levent Küçük, Hükümet Konağı'nda karşılandı ve kurum müdürleriyle bir tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

Çemişgezek Kaymakamlığına atanan Levent Küçük, görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Çemişgezek Kaymakamı olarak atanan Küçük, Hükümet Konağı önünde kurum müdürlerince karşılandı.

Daha sonra makamına geçen Küçük, kurum müdürleriyle tanışma ve değerlendirme toplantısı yaptı.

Küçük, toplantıda ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel
Francesco Farioli, Avrupa devine imza atıyor

Karagümrük ve Alanyaspor'daydı! Avrupa deviyle el sıkıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin

Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonu enflasyonu için rakam telaffuz etti

Hayat pahalılığından dert yanan vatandaşa umut dolu sözler
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar

Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti

Hamile olduğunu düşünüyordu, hastanede gerçek çok başka çıktı
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Baykar ihracatta yeniden ilk 10 firma arasında

Baykar'dan rekor üğstüne rekor! Bir kez daha zirveye yerleştiler
Nihal Candan'ın babası isyan etti: Çocuklarım şöhretle sapıttı

Acılı baba günler sonra sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.