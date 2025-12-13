Haberler

Bakan Ersoy: Cemevleri imar planlarında yer alacak

Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Üsküdar'daki Karacaahmet Sultan Cemevi'nde kanaat önderleriyle bir araya gelerek cemevlerinin imar planlarına dahil edileceğini ve mevzuat çalışmalarına başlanacağını açıkladı. Ayrıca toplumsal barışın önemi vurgulandı.

Üsküdar'daki Karacaahmet Sultan Cemevi'nde kanaat önderleriyle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlık olarak ihtiyaçların karşılanması hususunda her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurgulayarak cemevlerinin imar planlarında yer alacağını, planlama ve uygulama süreçlerinin bu çerçevede yürütüleceğini ifade etti. Cemevlerinin artık planlara işlenmesi için mevzuat çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının ev sahipliğinde, Üsküdar'daki Karacaahmet Sultan Cemevi'nde kanaat önderleriyle bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Karacaahmet Sultan Dergahı Başkanı Muharrem Ercan ve Alevi-Bektaşi kanaat önderleri katıldı. Buluşmada ortak değerler, talepler ve beklentiler konuşuldu. Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karacaahmet Sultan Cemevi'nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek buluşmanın karşılıklı dinleme ve sohbet amacı taşıdığını vurguladı.

Ersoy, kanaat önderleriyle bir araya gelmenin kendileri için moral ve motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Cemevlerine yönelik bir de müjde paylaşan Ersoy, cemevlerinin artık imar planlarına işlenmesi için mevzuat çalışmalarına başlanacağını söyledi.

HOŞGÖRÜ VE TOPLUMSAL BARIŞ VURGUSU

Alevi-Bektaşi inancının hoşgörü temeline dayandığını belirten Ersoy, bu inancın insanı merkeze alan öğretisiyle toplumsal barış ve kardeşliğin önemli güvencelerinden biri olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, Alevi-Bektaşi inancı ve kültürünün hoşgörüye dayanan öğretileriyle bu toprakların ortak değerlerinden biri olduğuna işaret etti.

'TÜM VATANDAŞLARIMIZ BU BÜYÜK AİLENİN EŞİT FERDİDİR'

Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaşların inançlarını özgürce yaşamasını temel bir görev olarak gördüğünü vurgulayan Ersoy, inancı, kökeni veya dili ne olursa olsun herkesin bu ülkenin ayrılmaz ve eşit bir ferdi olduğunu ifade etti. Son yıllarda Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının kurulmasıyla birlikte, sahadan gelen ihtiyaç ve taleplerin daha yakından takip edildiğini belirten Ersoy, bu çerçevede sorunların tespit edilerek çözüm odaklı adımlar atıldığını söyledi.

'DİNLEMEK İÇİN BURADAYIM'

Konuşmasını uzun tutmak istemediğini belirten Bakan Ersoy, asıl amaçlarının kanaat önderlerini dinlemek olduğunu vurguladı. Görüş ve taleplerin not alınacağını ifade eden Ersoy, çözülebilecek konuların hızlıca değerlendirileceğini, diğer başlıklar için ise ilgili kurumlarla birlikte çalışma yürütüleceğini dile getirdi.

Ersoy, benzer buluşmaların önümüzdeki süreçte İstanbul ve Ankara başta olmak üzere farklı şehirlerde de yapılabileceğini belirterek katılımcılara teşekkür etti. Karacaahmet Sultan Cemevi'ndeki buluşmada, Alevi-Bektaşi toplumunun cemevlerine ilişkin sahadan gelen başlıklar da konuşuldu. Toplantıda öne çıkan konular arasında, cemevlerinin mülkiyet sorunları ve kurumsal yapıya ilişkin beklentiler yer aldı. Bu kapsamda, cemevlerine ilişkin talepler dile getirilirken Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının kurumsal konumu ve bütçesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Bakan Ersoy, Bakanlık olarak ihtiyaçların karşılanması hususunda her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurgulayarak cemevlerinin imar planlarında yer alacağını, planlama ve uygulama süreçlerinin bu çerçevede yürütüleceğini ifade etti. Cemevlerinin artık planlara işlenmesi için mevzuat çalışmalarına başlanacağını söyleyen Ersoy, ardından da yeni tahsislerin ve taleplerin karşılanacağı müjdesini verdi. Karacaahmet Sultan Cemevi'ndeki buluşma birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

