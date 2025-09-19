Cemal Toy Atölyesinin "Tek ve Çok" sergisi sanatseverlerle buluştu

Cemal Toy Atölyesi ve sanatçının kurduğu Birlikte Sanatın Fatih Belediyesi destekleriyle hazırladığı "Tek ve Çok" sergisi, Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde açıldı.

Küratörlüğünü Ayşegül Ekin Odabaşı'nın üstlendiği sergi, sanatçıların sulu boya, yağlı boya, karışık teknik, fotoğraf, karakalem ve kumaş çalışmalarını bir araya getiriyor.

Ressam Cemal Toy, AA muhabirine, uzun yıllardır beraber çalıştıkları sanatçılarla bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini ve 43 sanatçının eserleriyle sergiye katkı sunduğunu söyledi.

Sergiye katılan sanatçıları bir araya getiren asıl unsurların iyilik, estetik, güzellik ve aşk olduğunu belirten Toy, "Sanatın kaynağı aşk. Aşkın kaynağı güzellik. Güzellik ise en büyük ve 'tek sanatkar'ın yansıması. Aşk ve muhabbet bizim için çok kıymetli. Sanatçı arkadaşlarımızın her birisi de biricik ve bizim için çok değerli. Serginin isminde yer alan 'tek', bir anlamda, her sanatçının özgün yaklaşımını ve eserlerini ortaya koymasını anlatıyor." dedi.

Sergiye katkı sunan sanatçılarla daha öncede farklı çalışmalara imza attıklarını ifade eden Toy, "Arkadaşlarımızla özellikle deprem için çok güzel çalışmalar yaptık. Onlarla İtalya, Amerika, Kuveyt, Katar, Bangladeş gibi ülkelerde sergiler açtık. Aynı zamanda Gazze'de 30'a yakın ampute olmuş birey için müzayedeler yaptık ve bu eserlerden elde edilen gelirleri oraya bağışladık. Aynı şekilde önümüzdeki ay da Mecliste yine bir sergiye katılacağız." diye konuştu.

Toy, bir sanatçının ürettiği eserin sadece kişisel değil aynı zamanda toplumsal bir anlamı da olduğuna dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sanatçı sadece bir eser ortaya koymaz, o üretimin topluma katkısı ve faydalı olması bizim için çok kıymetli. Bu anlamda bir farkındalık oluşturmayı, iyi ve güzelin yanında bulunmayı, zulme karşı 'Dur' diyebilmeyi, bunu fırçasıyla, yani gönülden gelen işlerle yapılmasını önemsiyoruz. Buradan elde edilen gelirleri de Gazze ya da başka ihtiyaç duyulan alanlarda kullanıyoruz."

"Benim için sanatın merkezi İstanbul"

Serginin önemli temalarından birisinin de İstanbul olduğunu dile getiren Toy, şunları kaydetti:

"38 yıldır Suriçinde, İstanbul'un merkezindeyim. Ürettiğim eserler yıllarca kendi atölyemden yurt dışına ulaştı, sanatseverlerle buluştu. Yaklaşık 2 yıldır da Fatih Belediyesi Ayvansaray Eğitim Biriminde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Orada 7'den 70'e pek çok sanatçı, yetenekli bireyler bir araya gelip sanat eğitimi alıyorlar. Ben onlara 'öğrenci' demiyorum çünkü hepsi yetişkin ve gerçekten çok donanımlı arkadaşlar."

Benimsediği eğitim felsefesini "öğren-öğret" şeklinde aktaran Toy, "Bu sergide yer alan arkadaşlarımızın aynı zamanda kendi öğrencileri var. Onlar hem sanat serüvenlerine devam ediyor hem de kendilerinden yaşlılara ya da gençlere ders veriyor. Bu ise bizim için yepyeni bir kapı aralıyor. Günümüzde sanatçı olarak ayakta kalabilmek gerçekten zor ve biz de sanatçılarımız için farklı imkanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Onların kişisel sanat serüvenlerine katkıda bulunabilecek her türlü çalışmayı yapmaya gayret ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Toy, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın kendisine çalışmak için bir yer sunduğunu belirterek, "Sultanahmet'teki ve Balat'taki iki atölyem zaman içinde otel oldu ve kapandı. Ergün Başkanımız sağ olsun bunun üzerine bana 'Sen artık Suriçi'nden çıkmayacaksın, sana bir eğitim yeri veriyorum.' dedi. Benim için sanatın merkezi İstanbul ve bu sergide de İstanbul'u çalışan sanatçılar var. Burada İstanbul'u farklı yönlerden ele alıyoruz çünkü İstanbul, tarihi ve kültürel birikimiyle medeniyetimizin başkenti." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un sahip olduğu güzelliklerle farklı şekillerde karşılaştıklarına dikkati çeken Toy, şunları kaydetti:

"Biz de bu güzellikleri kimi zaman daha modern kimi zaman ise geleneksel yaklaşım biçimiyle ele alabiliyoruz. İstanbul bazen bir dokunmanın parçası oluyor, bazen de evrenin yahut suyun güzelliği buraya yansıyor. Farklı disiplinlerde çok yetenekli sanatçı arkadaşlarımızın burada eserleri mevcut. Bize İstanbul'u anlatıyorlar çünkü hepsi İstanbul'un bir parçası. Bir araya geldiklerinde ise güzel ve anlamlı bir bütün oluşturuyorlar."

"İzleyicilerimizi bu yolculuğun bir parçası olmaya davet ediyorum"

Serginin küratörlüğünü üstlenen Ayşegül Ekin Odabaşı ise açılışta yaptığı konuşmada, serginin çıkış noktasının Cemal Toy'un "Tek ve Çok" isimli eseri olduğunu söyledi.

"(Tek), her bir sanatçının kişisel sesi, üslubu ve vicdanıdır. 'Çok' ise bu seslerin bir araya geldiğinde kurduğu ortak zemin, çoğalan anlam ve sorumluluktur." diyen Odabaşı, "Bu sergi, atölyemizde aylarca süren paylaşımlar zincirinin, birlikte düşünmenin, üretmenin bir sonucu ortaya çıktı. Kimi zaman bir eserin karşısında sessizce durduk, kimi zaman hep birlikte tartıştık, kimi zaman da yalnızca boyanın ve fırçanın akışına kulak verdik." dedi.

Odabaşı, sergideki rolünü, "tekil sesleri yan yana getirerek ortak bir ritim kurmak, bu ritmin izleyiciyle buluşabileceği bir alan hazırlamak" olarak tanımlayarak, şöyle konuştu:

"İzleyicilerimizi bu yolculuğun bir parçası olmaya davet ediyorum. Eserlerin önünde durun, bakın, düşünün, kendi hafızanızla eşleştirin. Belki de kendi 'tek' sesinizi, bu çoğul zeminde yeniden duyarsınız. Bu sürece emek veren tüm sanatçılara, bu yolculukta bana büyük destek veren değerli hocam Cemal Toy'a ve bize Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde bu sergiyi yapma imkanı sağlayan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'a teşekkür ediyorum." dedi.

"Işık ve Su", "Doku ve İz", "Geçit ve Katman" ile "Bellek ve Gündelik" gibi başlıklarla sanatseverlere sunulan sergi, 3 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.