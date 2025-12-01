Haberler

Cemal Öztürk İçin TBMM'de Cenaze Töreni Düzenlendi

Güncelleme:
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 26 ve 27. dönem AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakanlar ve birçok milletvekili katıldı. Öztürk'ün cenazesi Giresun'da toprağa verilecek.

(TBMM) - Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 26 ve 27. dönem AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Öztürk'ün ailesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bakanlar, AK Parti Grup Yönetimi, eski Bakanlar ve farklı partilerden milletvekilleri ve eski siyasiler katıldı.

Tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren 26 ve 27. dönem AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün TBMM'de cenaze töreni yapıldı. Öztürk için ilk defa Meclis Camisi ve TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önünde iki ayrı cenaze töreni gerçekleştirildi. Törende, saygı duruşu ve dua okunmasının ardından Öztürk'ün naaşı cenaze arabasına konuldu ve törene katılanlar, Öztürk'ün ailesine taziye dileklerini iletti.

Törene; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, eski Meclis Başkanları Cemil Çiçek ve İsmet Yılmaz, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, farklı partilerden milletvekilleri ve eski siyasetçiler katıldı.

Tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybeden Öztürk'ün cenazesi, salı günü kılınacak öğle namazının ardından Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Akköy köyünde toprağa verilecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
