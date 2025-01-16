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Cem Vakfı Kıraç Cemevi Yeniden İbadete Açıldı

Cem Vakfı Kıraç Cemevi Yeniden İbadete Açıldı
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Esenyurt Belediyesi, yangında hasar gören Cem Vakfı Kıraç Cemevi'nin tadilatını tamamlayarak, cemevi yeniden ibadete açıldı. Yangının nedeni elektrik panosunun arızasıydı.

Esenyurt Belediyesi, yangında hasar gören Cem Vakfı Kıraç Cemevi'ni tadilat çalışmalarının ardından yeniden ibadete açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, elektrik panosundan kaynaklı yangında bazı kısımları kullanılamaz hale gelen cemevinin onarılması için çalışmalara başlandı.

Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, cemevinde yangının çıktığı elektrik panosunu ve tesisatını yeniledi.

Ardından boya ve tadilat işlemlerini tamamlayan ekipler, cemevinin temizliğini de yaptı.

Cemevinin hasar görmeyen diğer alanlarının da tadilat kapsamında bakım ve onarımı yapıldı.

Onarımı tamamlanan cemevi, yeniden ibadete açıldı.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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