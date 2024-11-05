Cem Adrian, 20. Yılda 'Mücevher' Albümünü Yayınladı

Şarkıcı ve söz yazarı Cem Adrian, kariyerindeki 20. yılında, 80 eserinin 92 sanatçı tarafından seslendirildiği "Mücevher" albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

Dijital müzik platformlarında yayınlanan albümün lansmanı için Soho House'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Adrian, albümün prodüktörlüğünü de üstlendi.

Sanatçı, yaşam tarzının etkilenmemesi için 20 yıldır medyadan uzak kaldığını belirterek, "Biraz utangaç biriyim. Kendimi ya da yaptığım şeyleri anlatma konusunda başarılı değilim. İnsanların anlamasını bekliyorum. Hepimiz sanırım aynı şeyi yapıyoruz hayatımızda. Çok ünlü olmaktan biraz korkuyorum. Çünkü çok doğal bir hayat yaşıyorum. Yani mahalle berberine giden biri olarak orada normal karşılanmak istiyorum. Kendi alışverişimi kendi yapan biri olmak istiyorum. Kendim otobüse binmek, uçağa binerken kendi valizimi taşımak istiyorum. Hep, işimle anılmak istedim." ifadelerini kullandı.

"Benim şarkılarımın arasında hep metinler olur"

Değer verdiği sanatçılarla 20 şarkının albümde yer alması düşüncesiyle yola çıktıklarını aktaran Adrian, şunları kaydetti:

"Fakat benim yaklaşık 250 kadar kendime ait şarkım var. Yani ben çok çalıştım. Yaklaşık 20-22 albüm yaptık. Proje biraz büyümeye başladı. 20 şarkı asla yetmedi. Dedik ki 30 şarkı olsun. Sonra bu da yetmedi. Bir davet düzenlemeye başlarsanız onu da çağırmalıyız dersiniz. Böyle büyüyen bir durum oluştu. Benim şarkılarımın arasında hep metinler olur. 'Bunu okur musun?' diye Yılmaz Erdoğan'a yazmıştım. Yılmaz abi hemen ertesi gün gönderince aklımıza bambaşka bir boyut geldi. Neden diğer metinleri de çok değerli isimlere okutmayalım. Benim için çok değerli olan isimlere gittik. Hiç bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Bir yıl önce başladık bu albümü kaydetmeye. Neredeyse bir yıl sonra 80 track hazır oldu. Biz bunu iki kişi yaptık. Ben ve sevgili dostum Uğur Can albümün koordinasyon sürecinde iki kişi çalıştık."

Cem Adrian, yeni albüm ile yıllar içinde çok çalıştığını fark ettiğini dile getirerek, "Benim stüdyom sürekli yanımdadır." diyerek, otel odalarında kayıt yaptığını, uçak seyahatlerinde söz yazdığını ve teknik işlerle uğraştığını, üretim sürecinde konsantrasyon için kendi başına kaldığını, albümde de görsel işleri ve fotoğrafları kendisinin yaptığını söyledi.

"İlham almak için eski filmleri izliyorum"

İlham almak için eski filmleri izlemeyi tercih ettiğine değinen Adrian, "Çok eski şarkı dinlerim. Caz müzik dünyasından 1960, 1970'lerden dinlerim. Ben hep nostaljik filmleri izlemeyi severim. Biraz o dönemin romantizmini seviyorum. Yeni sinema ve müzik çok ilgimi çekmiyor. İşimiz gereği çok fazla insan tanıyoruz. Araştırıyorum." dedi.

Albümde Ajda Pekkan'dan Haluk Bilginer'e, Cem Yılmaz'dan Emel Sayın'a, Demet Akbağ'dan Ceza'ya, Mustafa Alabora'dan Bülent Ortaçgil'e, Teoman'dan Okan Bayülgen'e, Demet Evgar'dan Mercan Dede'ye, Emir Can İğrek'ten Mert Fırat'a, Selçuk Yöntem'den Gaye Su Akyol'a, Selda Bağcan'dan Sagopa Kajmer'e birçok sanatçı bir araya geldi.

Kendine özgü yorumunu 20 yılda geliştiren Adrian, çok geniş bir yelpazede müzik yaparak hem kendi bestelerinden hem de türkü ve Türk sanat müziği yorumlarından oluşan 20 albüm yayımladı.