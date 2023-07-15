Çelikhan'da deprem hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı hızla sürüyor. İlçede ağır hasar alan binaların yıkım ihalesi yapıldıktan sonra yıkıma başlandı. Ekipler tarafından yıkımı gerçekleştirilen binaların enkazları hızlıca kaldırılıyor. İlçe merkezi ve köylerde bulunan 730 hasarlı binanın yıkımının 120 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor.
İlçede ağır hasar alan binaların yıkım ihalesi yapılmasının ardından yıkıma başlandı.
Ekipler tarafından yıkımı gerçekleştirilen binaların enkazları hızlıca kaldırılıyor.
İlçe merkezi ve köylerde 730 hasarlı binanın yıkımının 120 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.