Çelik Kafes, Depremde Hayat Kurtardı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıkıma yol açtığı Gaziantep'te, emekli memur Metin Yıldırım, eşi ve oğlu, kiler olarak kullandıkları çelik kafese girerek hayata tutundu.

Yıldırım'ın, eşi ve oğluyla yaşadığı dairenin bulunduğu Şahinbey ilçesindeki 7 katlı bina, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Depreme uykuda yakalanan ve sarsıntılar sırasında merdiven boşluğuna yaptırdıkları ve kiler olarak kullandıkları çelik kafesin içine giren Yıldırım ailesi, bu sayede molozların altında kalmaktan kurtuldu.

Sığındıkları kafeste depremden 8 saat sonra askerlerin ve yakınlarının yardımıyla enkazdan çıkarılan aile üyeleri, kurtarıldıkları anlara ilişkin fotoğrafı da depremin en acı hatırası olarak sakladı.

"Kafese girdikten sonra bina çöktü"

Yıldırım, AA muhabirine, deprem sırasında uyanarak "deprem oluyor" diye bağırıp çevredekileri yönlendirmeye çalıştığını söyledi.

Eşi ve oğluyla aynı anda merdivenlere doğru koştuklarını anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Çoğu insan merdivende yakalandı depreme. Biz de o yanlışı yaptık. Evi yaparken merdiven boşluğunu değerlendirip çelik kafes yapmıştık. Burayı kilere çevirdik. Farkına varmadan kendimize deprem için korunak yapmışız. Sarsıntı sırasında evin dışına çıkıp merdivenden inecektik ama büyük bir gürültüyle bina yıkılmaya başladı. Elektrikler kesildi. O arada üçümüzde kafese girdik. Kafese girdikten sonra kapı kapandı ve bina çöktü. Eğer içeride kalsaydık üçümüz de ölürdük çünkü komşularımızın hepsi öldü."

Deprem sırasında adeta gizli bir elin kendilerini koruduğu belirten Yıldırım, "Depremlerden 4 saat sonra ışık görebildik. Askerlerin ve akrabalarımızın yardımıyla 8 saat sonra enkazdan çıkarıldık. O anda yaşadıklarımızı anlatmamız imkansız. Herkesin evinde böyle güvenli bir alan oluşturması gerekir. Ailemin hayatını kurtaran çelik kafes, basit ama etkili bir çözüm oldu." diye konuştu.???????

Kurtarılma anlarının yer aldığı fotoğrafı saklayan Yıldırım, bir daha böyle acıların yaşanmamasını diledi.