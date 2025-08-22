Celal Bayar Vefatının 39. Yılında Anıldı

Celal Bayar Vefatının 39. Yılında Anıldı
Türkiye'nin üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 39. yılı dolayısıyla Bursa'nın Gemlik ilçesindeki kabri başında anıldı. Törene ailesi, siyasi temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

Milli Mücadele yıllarında "Galip Hoca" takma adıyla işgale karşı direnişleri örgütleyen Türkiye'nin üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar vefatının 39. yılı dolayısıyla Bursa'nın Gemlik ilçesindeki kabri başında anıldı.

???????Umurbey Mahallesi'nde yer alan anıt mezardaki törene, Celal Bayar'ın ailesi, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, milletvekilleri, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Celal Bayar'ın öz geçmişinin okunması ve anıt mezara Cumhurbaşkanlığı çelengi bırakılmasıyla devam eden tören, saygı duruşunda bulunulması, dua okunması ve Bayar ailesine taziyelerin sunulmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
