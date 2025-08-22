Celal Bayar, Vefatının 39'uncu Yıl Dönümünde Anıldı

Celal Bayar, Vefatının 39'uncu Yıl Dönümünde Anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 39'uncu yıl dönümünde Gemlik'teki anıt mezarında düzenlenen törenle anıldı. Törene devlet büyükleri, yerel yöneticiler ve Bayar'ın ailesi katıldı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 39'uncu yıl dönümünde Gemlik ilçesindeki Umurbey'de bulunan anıt mezarı başında törenle anıldı.

3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı anma törenine, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, askeri erkan, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Celal Bayar'ın torunu katıldı.

Anıta çelenklerin konulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, Celal Bayar'ın öz geçmişi okundu. Merkez Asım Kocabıyık Camii İmam Hatibi İsmail Kuştaşı tarafından okunan dua ve ailesinin taziyeleri kabul etmesiyle tören sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sıcak hava yürüyüşü engelledi, Hülya Avşar evdeki doğal halini paylaştı

Sıcaktan bunalan Hülya Avşar, doğal halini paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili başkan tutukluk yapan silahıyla oynarken hayatını kaybetti

AK Partili başkan tutukluk yapan silahıyla oynarken hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.