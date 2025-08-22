Celal Bayar, Vefatının 39'uncu Yıl Dönümünde Anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 39'uncu yıl dönümünde Gemlik ilçesindeki Umurbey'de bulunan anıt mezarı başında törenle anıldı.

3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı anma törenine, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, askeri erkan, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Celal Bayar'ın torunu katıldı.

Anıta çelenklerin konulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, Celal Bayar'ın öz geçmişi okundu. Merkez Asım Kocabıyık Camii İmam Hatibi İsmail Kuştaşı tarafından okunan dua ve ailesinin taziyeleri kabul etmesiyle tören sona erdi.