Çekya'nın Kiev Büyükelçiliği tekrar faaliyetlerine başladı

Çekya Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle kapatılan Kiev Büyükelçiliğinin tekrar açıldığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle şubat sonunda geçici olarak kapatılan Kiev'deki Büyükelçiliğe diplomatların geri döndüğü ve faaliyetlerin tekrar başladığı belirtildi.

Açıklamada, "Kiev'deki Çekya Büyükelçiliğinde Çek bayrağı yeniden dalgalanıyor. Diplomatlarımız geri döndü. Bu aynı zamanda Ukrayna'ya desteğimizi göstermek için attığımız birçok adımdan biri. Çekya her zaman Ukrayna'nın yanında yer alacaktır." ifadeleri kullanıldı.