Çekya hükümeti, Pavel'in eleştirisine rağmen 2040'a kadar ordu planını onayladı

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Çekya hükümeti, Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in ülkenin savunma ihtiyaçlarını ve NATO yükümlülüklerini karşılamada yetersiz bulduğu ordunun 2040'a kadar geliştirilmesini öngören planı onayladı.

Çekya hükümetinin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, ordunun gelişim önceliklerini belirleyen planın Başbakan Andrej Babis liderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında görüşüldüğü bildirildi.

Açıklamada, ilgili planın Bakanlar Kurulunca onaylandığı bilgisi paylaşıldı.

Çek ordusundan yapılan açıklamada, plan kapsamında 2030'a kadar profesyonel asker sayısının en az 32 bine, aktif yedek personel sayısının 10 bine, 2040'ta ise 15 bine çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, planda mekanize birliklerin modernizasyonu, hava savunması ve insansız hava araçlarına karşı savunmanın güçlendirilmesi ile lojistik ve mühimmat stoklarının geliştirilmesi öncelikler arasında yer aldığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıya katılan Pavel, planın mevcut haliyle ülkeyi savunabilecek ve NATO'nun kolektif savunmasındaki sorumluluklarını yerine getirebilecek tam muharebe hazırlığına sahip bir ordu oluşturma hedefini 2040'a kadar bile gerçekçi biçimde karşılamadığını belirtti.

Pavel, hükümetin asker sayısını artırmaya verdiği önemi olumlu karşıladığını, personelin görevlerini yerine getirebilmesi için uygun donanım ve askeri kabiliyetlere sahip olmasının da aynı derecede önemli olduğunu vurguladı.

CT24'ün haberine göre, haziran başında orduda 25 bin 700'ün üzerinde profesyonel asker ve 5 binden fazla aktif yedek personel görev yapıyordu.

Kaynak: AA