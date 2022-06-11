Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky, Bakan Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu - Haberler

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, "Enerji güvenliği, göç, hukuk devleti ve insan hakları gibi konularda Türkiye'yle bir diyalog yaratıp çözüm üretmek istiyoruz." dedi.

Lipavsky, Czernin Sarayı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Lipavsky, Türkiye ve Çekya arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve ivme kazanması gibi konuları görüştüklerini kaydederek, "Aday ülkelerle yapılan, kolay olmayan görüşmeler ve temaslar umarım başarı kazanacaktır. Enerji güvenliği, göç, hukuk devleti ve insan hakları gibi konularda Türkiye'yle bir diyalog yaratıp çözüm üretmek istiyoruz." diye konuştu.

Kendisinin Kovid-19 karantinasını bitmesini beklediği için Çavuşoğlu'na teşekkürlerini ileten Lipavsky, 13 yıl aradan sonra Türkiye'den bir dışişleri bakanının Çekya'yı ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Lipavsky, Türkiye'nin kilit ticari ortaklarından olduğunu söyleyerek, temasları arasında ikili ekonomik ve ticari iş birliği konularını görüştüklerini ve ülkeler arası ticaret hacminin 100 milyar Çek Korunasını (72,8 milyar lira) bulduğunu belirtti.

Çavuşoğlu'yla görüşmesinde güncel konulara değindiklerini aktaran Lipavsky, "Üç buçuk aydır devam eden Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini ve 3 hafta sonra Madrid'de düzenlenecek olan NATO Zirvesi'ni görüştük. Gündemi etkileyen konular arasında Çek Cumhuriyeti'nin gelecek dönemki Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığı da geldi." bilgisini verdi.

Lipavsky, "Çekya savaşın başından itibaren Ukrayna'ya destekle bulunma, Rusya'ya olabildiğince büyük yaptırımlar uygulamadan yanadır. Temaslarımız arasında Rusya tarafından blokajda bulunan Karadeniz limanlarından Ukrayna'nın tahıl ürünlerinin ihracatının mümkün kılacak bir koridorun yaratılması konusuna da değindik." dedi.

Görüşmemizin bir diğer konusunun yaklaşmakta olan NATO zirvesi ve genişleme konuları olduğunu belirten Lipavsky, "Sayın Çavuşoğlu'na şunu tekrarladım ki; Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği, batı demokrasilerinin Rusya'nın agresif tutumuna karşı cevaplarını güçlendirecektir. Bir bütünlük sembolü teşkil edecektir ve bu üyelerin NATO'nun savunma kabiliyetini arttıracağından eminim." ifadesini kullandı.

İtalya'da Türk vatandaşlarının yaşadığı kaza ile ilgili sağlık temennisinde bulunan Lipavsky, Ukrayna'da hayatını kaybeden Çekya vatandaşına ilişkin soruya ise bu bilginin kendilerine ulaştığını ancak bakanlık yetkililerinin incelemeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.