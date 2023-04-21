Çekya'da bayram namazı eda edildiBüyükelçi Bağış: "Gurbet hasret demektir. Gurbette bayram Türkiye'deki gibi olmuyor"

- Çekya'da bayram namazı eda edildi

Büyükelçi Bağış: "Gurbet hasret demektir. Gurbette bayram Türkiye'deki gibi olmuyor"

PRAG - Çekya'nın başkenti Prag'da Müslümanlar, Süleymaniye Cami'de bayram namazı kıldı. Namazda saf tutan Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, "Gurbet hasret demektir. Gurbette bayram Türkiye'deki gibi olmuyor" dedi.

Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı kutluyor. Çekya'nın başkenti Prag'da Müslümanlar bayram namazı için Süleymaniye Cami'ye akın etti. Camiyi dolduran Müslümanlar, namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı. Cami görevlileri de cemaate çay ve şeker ikram etti.

"Gurbet hasret demektir. Gurbette bayram Türkiye'deki gibi olmuyor"

Camideki bayram namazında saf tutan Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, "Gurbet hasret demektir. Gurbette bayram Türkiye'deki gibi olmuyor. Yurt dışında yaşayan bütün vatandaşlarımız Türkiye'ye gönülden bağlı. En az Türkiye'dekiler kadar vatanını seviyor ve bayramlarda olsun bir araya gelerek bu heyecanı yaşamaya çalışıyor. Biz de bu sabah burada yaşayana vatandaşlarımızla, Müslüman kardeşlerimizle birlikte Ramazan Bayramı namazını eda ettik. Allah kabul etsin. Tüm İslam aleminin ramazan bayramı mübarek olsun" diye konuştu.

Bayram namazı için Süleymaniye Cami'ye gelen Engin Seyhan ise "Ne kadar Türkiye'deki atmosferi bulamasak da elimizden geldiğince yaşamaya, evlatlarımızla yaşatmaya çalışıyoruz. Allah vatana, millete zeval vermesin. Türkiye'deki vatandaşlarımızın, hepimizin Ramazan Bayramı mübarek olsun" dedi.