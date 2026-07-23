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Çekya'da askeri üste helikopter düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

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Çekya'daki 22. Helikopter Hava Üssü'nde Venom tipi helikopter düştü, kazada 5 askerden biri hayatını kaybetti.

Çekya'daki 22. Helikopter Hava Üssü'nde 5 askerin bulunduğu Venom tipi helikopterin düştüğü, ilk belirlemelere göre kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çekya ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Namest nad Oslavou kasabasındaki 22. Helikopter Hava Üssü'nde Venom tipi bir helikopterin düştüğü belirtildi.

Açıklamada, helikopterde 5 askerin bulunduğu ve olay yerine acil müdahale ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

Kazaya ilişkin daha fazla bilginin, durumun elvermesi halinde kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Öte yandan Çekya basınındaki haberlerde, olay yerine bir hava ambulansının sevk edildiği ve ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
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