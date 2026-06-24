Çekya Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanının NATO Zirvesi heyetine dahil edilmesine hükmetti

Çekya Anayasa Mahkemesi, hükümetin, Cumhurbaşkanı Petr Pavel'i, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne gidecek heyete dahil etmesine karar verdi.

Çek basınında yer alan haberlere göre, Anayasa Mahkemesi, hükümetin, cumhurbaşkanı Pavel'i NATO Zirvesi'ne gidecek heyete dahil etmemesi kararına ilişkin ihtiyati tedbir kararı aldı.

Karara göre hükümet, Ankara'ya gidecek heyette Pavel'in de yer alacağını gecikmeksizin bildirecek.

Yargıç Pavel Samal, gazetecilere yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanının NATO Zirvelerine katılımının yerleşik bir uygulama olduğunu ve sağlığı el verdiği sürece tüm cumhurbaşkanlarının da bu zirvelere katıldığına işaret etti.

Pavel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Başbakan Andrej Babis ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Anayasa Mahkemesi'nin alışılmadık derecede hızlı kararını saygıyla karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Hükümet ile cumhurbaşkanı arasında temsil anlaşmazlığı

Çekya'da, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne kimin katılacağına dair Cumhurbaşkanı Pavel ???????ile mevcut hükümet arasındaki anlaşmazlık devam ediyor.

Pavel, Çekya'yı yurt dışında temsil etmenin Cumhurbaşkanının anayasal yetkisi olduğunu dile getirerek, NATO Zirvesi'ne Çekya'yı temsilen katılmak istediğini açıklamıştı. Pavel, zirveye katılmasının engellenmesi halinde son çare olarak Anayasa Mahkemesine başvurmayı değerlendireceğini belirtmişti.

Babis liderliğindeki hükümet ise Pavel'in ülkede kalması ve Çekya'yı Başbakan, Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanının temsil etmesi gerektiğini belirtmişti.

Başbakan Babis, 21 Haziran'da, Ankara'daki NATO Zirvesi'nde ülkeyi, kendisiyle birlikte Dışişleri Bakanı Petr Macinka ve Savunma Bakanı Jaromir Zuna'nın temsil edeceğini belirterek, Pavel'in heyette yer almayacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Pavel ise Babis'in bu kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyarak, ihtiyati tedbir kararı uygulanması talebinde bulunmuştu.