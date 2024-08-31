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Çekmeköy Sultançiftliği Mahallesi Muhtarı Engin Çelik, 1200 öğrencinin kırtasiye malzemelerini hayırseverlerle karşılıyor

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Çekmeköy Sultançiftliği Mahallesi Muhtarı Engin Çelik'in, geleneksel hale getirdiği kampanyayla maddi durumu iyi olmayan 1200 öğrencinin kırtasiye malzemesi hayırseverler tarafından alınacak.

Çekmeköy Sultançiftliği Mahallesi Muhtarı Engin Çelik'in, geleneksel hale getirdiği kampanyayla maddi durumu iyi olmayan 1200 öğrencinin kırtasiye malzemesi hayırseverler tarafından alınacak.

Muhtar Engin Çelik, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, "Hayali Çocuktan Yaşatması Senden" kampanyası kapsamında öğrencilerin yüzünü güldürmek için harekete geçti.

Çelik, çocuklardan ihtiyaçlarını kağıda yazarak muhtarlıkta kalp şeklinde oluşturduğu panoya asmalarını istedi. Hayırseverler de panodan seçtikleri kağıtlarda yazılan ihtiyaçları karşılayarak çocukların eğitimine destek olmaya başladı.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıldır yürütülen eğitime destek kampanyasıyla ekonomik sıkıntılar yaşayan öğrencilere yardım ulaştırmaya çalıştıklarını anlattı.

Kampanyaya mahalledeki hayırseverlerin destek verdiğini belirten Çelik, "Bu sene hedefimiz 1200 çocuğun ihtiyacına cevap vermek. Bu gönül köprüsüne destek olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. 6 yıldır bu projemiz devam ediyor. 7 bine yaklaşan bir çocuk sayımız oldu. Amacımız bu tohumu burada küçükken serpmek. Büyüdüklerinde bu çocukların da başka çocuklara bu desteği vermelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden destek

Hayırseverlerden Soner Yapıcı, öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yardım kampanyasının geleneksel hale getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Her yıl bu tip çalışmalarda bulunuyor. Kırtasiye olsun, başka ihtiyaçlar olsun. Mahalleli olarak muhtarımıza destek veriyoruz. İş adamları, arkadaşları ve vatandaş olarak, katkıda bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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