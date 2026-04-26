Çekmeköy'de tekmeli yol verme kavgası kamerada

ÇEKMEKÖY Şile Yolu'nda motosiklet sürücüyle otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.Tartışma kavgaya dönüşürken, motosiklet sürücüsü otomobildeki yolcuya tekmeyle saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavga saat 10.00 sıralarında Çekmeköy Şile Yolu'nda meydana geldi.İddiya göre seyir halindeki motosiklet sürücüsüyle otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.İki sürücü de yolda durarak tartışmaya devam etti.Tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli kavgaya dönüştü. Kavga sırasında otomobilde bulunan yolcu aracın kapısını kapattı; motosiklet sürücüsü ise aracın kapısını tekrar açarak yolcuya tekme attı. Bu sırada sürücü da araçtan indi; diğer araç sürücüleri de duruma müdahale etti. Diğer sürücüler motosiklet sürücüsünü ikna ederek kavgayı ayırdı.Motosikler sürücüsüyle otomobildekiler arasındaki tartışma bir süre daha devam ettikten sonra araç olay yerinden ayrıldı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı