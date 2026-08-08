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Çekmeköy'de istinat duvarı çöktü: 5 katlı bina tahliye edildi

Çekmeköy'de istinat duvarı çöktü: 5 katlı bina tahliye edildi
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Çekmeköy Çatalçeşme Mahallesi'nde temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarı çöktü, kısmi toprak kayması yaşandı. Bitişikteki 5 katlı binada oturanlar panikle dışarı çıkarken, ekiplerin incelemesi sonucu risk oluşabileceği değerlendirilerek 32 kişi tahliye edildi. Onarım çalışmalarının ardından binaya yeniden giriş yapılabileceği bildirildi.

ÇEKMEKÖY'de temel kazısı yapılan bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Kısmi toprak kaymasının da meydana geldiği olayda, bitişikteki 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Çatalçeşme Mahallesi 241 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temel kazısı yapılan bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Kısmi toprak kaymasının da meydana geldiği olayda, inşaatın bitişiğindeki 5 katlı binada oturanlar panikle dışarı çıktı. ihbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde binada risk oluşabileceğinin değerlendirilmesi üzerine 32 kişi tahliye edildi. Tahliye edilen bina sakinlerinin geceyi yakınlarının evlerinde geçirecekleri öğrenilirken, istinat duvarındaki onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından binaya yeniden giriş yapılabileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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