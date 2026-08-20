Çekmeköy'de Beton Mikseri Devrildi: Sürücü Yaralandı
Çekmeköy'de kontrolden çıkarak devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
Çekmeköy'de kontrolden çıkarak devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
Kirazdere Mahallesi Kuzey Marmara Bağlantı Yolu istikameti Eski Ankara Caddesi Kavşağı'nda seyreden 34 KUN 413 plakalı beton mikseri, dönüş yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki otluk alana devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, ekiplerin aracı kaldırma çalışmaları sürüyor.