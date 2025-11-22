Haberler

Çekmeköy'de araç benzinliğe daldı, facianın eşiğinden dönüldü

Çekmeköy'de araç benzinliğe daldı, facianın eşiğinden dönüldü
İstanbul Çekmeköy'de kontrolden çıkan otomobil, benzin istasyonuna daldı. Yakıt alan araca çarpan otomobil alev alırken, istasyonda facianın eşiğinden dönüldü.

  • İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir otomobil Ekşioğlu Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna daldı ve pompada akaryakıt alan başka bir otomobile çarptı.
  • Çarpma sonucu otomobillerde yangın çıktı ve istasyonda kısa süreli panik yaşandı.
  • Yangın nedeniyle istasyonda ve iki otomobilde hasar meydana geldi ve istasyon geçici süreyle araç girişine kapatıldı.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde K.K. hakimiyetindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Ekşioğlu Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonuna daldı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Otomobil o sırada pompada akaryakıt alan C.B. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın ardından otomobillerde yangın çıktı. İstasyonda kısa süreli panik yaşanırken, çalışanlar yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti.

İSTASYONDA DA OTOMOBİLLERDE DE HASAR VAR

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle istasyonda ve iki otomobilde hasar meydana geldi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak istasyonu geçici süreyle araç girişine kapattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Bela ve kazaların tek sebebi Tayyıp

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtamer topaloglu:

Adam bu zararın altından umarım kalkabilir. Allahtan kimseye birşey olmamış

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTansu:

Finansal özgürlüğün neden bu kadar önemli olduğunu vurgulayan anlar işte böyle anlardır. Yıllar önce Nelson FY'nin stratejisini ve becerilerini keşfettim ve bir şans vermeye karar verdim. Yatırım yaptım ve 353.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Şimdi, hayat zorlaştığında ihtiyaç sahiplerine destek olabiliyorum. Geleceğinizin kontrolünü elinize almaya hazırsanız, Telegram'da "Nildatrading" adresinden Nelson ile iletişime geçin ve hemen başlayın.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

hani meydan dayağı? adamın ehliyetine el konulmalı, araba adamı sürüyor, adam arabayı değil.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
