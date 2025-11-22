Çekmeköy'de araç benzinliğe daldı, facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde K.K. hakimiyetindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Ekşioğlu Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonuna daldı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Otomobil o sırada pompada akaryakıt alan C.B. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın ardından otomobillerde yangın çıktı. İstasyonda kısa süreli panik yaşanırken, çalışanlar yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti.

İSTASYONDA DA OTOMOBİLLERDE DE HASAR VAR

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle istasyonda ve iki otomobilde hasar meydana geldi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak istasyonu geçici süreyle araç girişine kapattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.