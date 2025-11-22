Çekmeköy'de araç benzinliğe daldı, facianın eşiğinden dönüldü
İstanbul Çekmeköy'de kontrolden çıkan otomobil, benzin istasyonuna daldı. Yakıt alan araca çarpan otomobil alev alırken, istasyonda facianın eşiğinden dönüldü.
- İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir otomobil Ekşioğlu Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna daldı ve pompada akaryakıt alan başka bir otomobile çarptı.
- Çarpma sonucu otomobillerde yangın çıktı ve istasyonda kısa süreli panik yaşandı.
- Yangın nedeniyle istasyonda ve iki otomobilde hasar meydana geldi ve istasyon geçici süreyle araç girişine kapatıldı.
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde K.K. hakimiyetindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Ekşioğlu Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonuna daldı.
FACİADAN DÖNÜLDÜ
Otomobil o sırada pompada akaryakıt alan C.B. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın ardından otomobillerde yangın çıktı. İstasyonda kısa süreli panik yaşanırken, çalışanlar yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti.
İSTASYONDA DA OTOMOBİLLERDE DE HASAR VAR
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle istasyonda ve iki otomobilde hasar meydana geldi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak istasyonu geçici süreyle araç girişine kapattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.