Çekmeköy Belediye Başkanı Çerkez'den Proje Açıklamaları

ÇEKMEKÖY Belediye Başkanı Orhan Çerkez, hayata geçirdikleri projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Çerkez, "'Halkın olanı halka vereceğiz' sloganıyla yola çıktık. Göreve geldiğimiz günden bu yana bu anlayışı hayata geçiren birçok projeye imza attık" dedi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Erdem Group çatısı altında faaliyet gösteren Çekmeköy Haber Gazetesi'ni ziyaret ederek canlı yayında açıklamalarda bulundu. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, yaptığı açıklamada, "Zeki Togan Parkı daha önce benzin istasyonu yapılmak isteniyordu. Park alanını yeniden halkın kullanımına kazandırdık. Göreve geldiğimizde bu alanla ilgili mahkeme kararına itiraz etmedik. Çünkü biz bu kentin çocukları için burayı yeniden düzenlemek istedik. Şimdi orada çocuklarımız güvenle oynayabiliyor, halkımız nefes alabiliyor" diye konuştu.

Belediyenin sosyal projelerine de değinen Başkan Çerkez, "Sosyal tesislerin yenilenmesi, emekli kültür evleri ve mobil berber hizmeti gibi uygulamalar vatandaşlar tarafından büyük beğeni topluyor. Sosyal belediyecilik bizim için bir tercih değil, bir sorumluluktur. Her hafta farklı bir mahalleye giden mobil berber aracı, özellikle yaşlı vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor" dedi.

Çekmeköy'de kadınların iş yaşamına daha aktif katılabilmesi için kreş ve gündüz bakım evi projelerini hayata geçirdiklerini ifade eden Çerkez, "Çalışan annelerin en büyük yüklerinden birini hafifletiyoruz. Bu hizmeti yaygınlaştırmak için yeni projeler üzerinde çalışıyoruz. Gündüz bakım evleri sayesinde, çalışan anneler güvenli bir şekilde çocuklarını buraya bırakarak hem çalışmaya devam ediyor hem de sosyal yaşantısından geri kalmıyor hayata katılıyorlar, bu sayede hem maddi hem manevi kendi yaşantılarına büyük bir destek sağlıyorlar" diye konuştu.

İlçe genelinde neredeyse tüm parkların yenilendiğini belirten Çerkez, çevre düzenlemesi ve yeşil alan artırımı konusunda da yeni projelerin yolda olduğunu açıkladı. Çerkez, "Çocukların oyun oynayabileceği, ailelerin huzurla vakit geçirebileceği alanlar çoğalıyor. Çekmeköy'ü daha yeşil bir ilçe haline getirmek en öncelikli hedefimiz" dedi.

Başkan Çerkez, "Bizim için siyaset, hizmetin aracıdır. Kimseyle kavga etmeden, saygı çerçevesinde bu kente hizmet etmeye devam edeceğiz. Devlet bakidir, hiç kimseyi o partili bu partili, o görüşten bu görüşten diye ayrım etmeksizin sadece ülkemiz ve ilçemiz için hizmet etmeliyiz. Ahmet Poyraz'da zamanında yine demokrasi ile seçilmiş bir başkan, o da bu ilçeye hizmet etti, yani önemli olan parti ya da şahış değil yaptığımız hizmettir" diye konuştu.

Çerkez, taziye evlerinin yenilenme projesi hakkında da bilgi verdi. Yenilenen tesislerde vatandaşların daha konforlu ve saygılı bir ortamda taziyelerini kabul edebildiklerini belirten Çerkez, "Bu alanlarda hem fiziki şartları iyileştirdik hem de vatandaşlarımıza ücretsiz ikram ve hizmet sunuyoruz" dedi.

Belediyenin YKS öğrencilerine sunduğu ücretsiz eğitim desteğine değinen Başkan Çerkez, bu yıl öğrenci başvurularının önemli ölçüde arttığını söyleyerek, "Eğitim bizim kırmızı çizgimiz. Geçtiğimiz yıl YKS kurslarımız sayesinde yüzde yüz başarı elde eden öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Bu yıl da aynı başarıyı sürdürmeyi hedefliyoruz. Geçen yıla nazaran bu yıl kurslarımıza çok daha fazla talep var. Elimizden geldiğince her öğrencimize destek olmaya çalışacağız" diye konuştu.

Hüseyinli, Koçullu, Ömerli ve Sırapınar bölgelerinde ücretsiz ring seferleri başlattıklarını da açıklayan Çerkez, "Vatandaşlarımızın merkeze erişimini kolaylaştırdık. Bu uygulamayı genişletmek istiyoruz. Bu ring seferler sayesinde öğrenciler duraktan alınıp okula yakın mesafede bırakılıyor ve yine akşam dönüşlerinde de evlerine rahatlıkla dönebiliyor" dedi.