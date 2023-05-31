Çekerek'ten ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı. Çekerek Meydanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Fazıl Saraç dua etti. Duaların ardından özel şirket aracılığıyla kutsal topraklara giden hacı adayları yakınlarıyla vedalaştı. Kara yolu ile Ankara'ya hareket eden hacı adayları, Ankara'dan da hava yoluyla kutsal topraklara gidecek.