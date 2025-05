Çehov'un 'Vişne Bahçesi' Pera Palace Hotel'de Rusça Sahneleniyor

Anton Çehov'un "Vişne Bahçesi" eseri, ilk misafirlerini 1895'te ağırlayan Beyoğlu'ndaki Pera Palace Hotel'de yarın Rusça olarak sanatseverlerle buluşacak.

Tiyatrose topluluğu işbirliğinde sahnelenen oyun, mekanın Grand Pera Balo Salonu'nda orijinal dilinde izlenebilecek.

Oyunu sahneye uyarlayan Dilfuza Rozyyeva, eserin başrolünde de yer alıyor.

Mustafa Kaygusuz'un yönettiği eser, izleyicileri toplumsal sınıfın çöküşü ve insan ruhunun derinliklerine dair çözümlemeleri keşfetmeye davet ediyor.

Rozyyeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 senedir Türkiye'de yaşadığını belirterek, "Benim için çok özel bir oyun ve hayalimi gerçekleştiriyorum. Heyecanlıyım, çok güzel, özveriyle hazırlandık. Seyircilerimiz nasıl bir geri dönüş sağlayacak, merakla bekliyoruz." dedi.

Pera Palace Hotel'de oyun sahnelemenin rüya gibi olduğunu söyleyen Rozyyeva, "Buranın her yeri, her köşesi tarih kokuyor. Burada oyunlarımızı sergiliyor olmak gerçekten çok gurur verici. Her defasında etkileniyorum. Her defasında sahneye çıktığımda gözlerim doluyor. Seyirciyi düşünemiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Dilfuza Rozyyeva, "Vişne Bahçesi" oyununda genç yaştan yaşlı bir bireye kadar çok fazla karakter canlandırdığını ve sürece çok çalıştığını sözlerine ekledi.

"Tek kişilik dev kadro olarak oyunda 8 farklı karakteri canlandıracağız"

Yönetmen Mustafa Kaygusuz ise Rusça bir oyun sergileme sebeplerinin orijinal metinden yola çıkmaları olduğunu, kendileri için iyi bir deneyim olacağını ifade etti.

Kaygusuz, 9 yıldır aktif tiyatro içerisinde olduğunu dile getirerek, "5 senelik sahne amirliği deneyimim var. Asistanlık, yönetmenlik olsun, arka planında vida sıkmak bile olsun inanılmaz derecede çok iyi bir deneyim sağladığımı düşünüyorum. O yüzden bu oyunu Rozyyeva ile iki kişi yapıyor olmamız çok zorlamadı beni." diye konuştu.

Vişne Bahçesi'nde tek kişilik bir oyun sergileyeceklerinden bahseden Kaygusuz, şunları kaydetti:

"Aslında 'tek kişilik dev kadro' derler ya, oyunda bu anlamda 8 farklı karakteri canlandıracağız. Bu karakterleri burada tek kişinin canlandırıyor olması gerçekten enteresan bir deneyim olacak. Çünkü Vişne Bahçesi ağırlıklı olarak, çeşitli sahnelerde grup halinde yapıldı. Kolektif bir çalışmayla biz, tek kişilik bir kadroyla bunu yapıyoruz. Vişne Bahçesi bence seyirciyi çok merak uyandıracak bir eser."

Anton Çehov'un komedi olarak yazdığı ama dünya tiyatro literatürüne dram olarak geçen "Vişne Bahçesi" oyununun konusu ise şöyle:

"Yıllardır Paris'te bulunan Lubov Andreyevna, sevgilisi tarafından aldatılmış, yığınla borca girmiş, borçları karşılığında satışa çıkan evini, vişne bahçesini kurtarmak için Rusya'ya dönmüştür. Geçmişte bu evde çalışan fakir bir köylünün oğlu olan Lopahin ise çalışmış, zengin bir tüccar olmuştur. Andreyevna ve kardeşi evi satıştan kurtarmak için çözüm ararken, Lopahin'in vişne bahçesinin ağaçlarını kestirip toprakları yazlık yapımı için kiraya verme yönünde bulduğu çözümü kesinlikle kabul etmezler. Sonunda ise vişne bahçesi satılır, Lopahin çiftliğin yeni sahibi olur."