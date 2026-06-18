Almanya'da "Müslümanları gazla öldürmek"ten söz eden CDU üyesi hakkında partisinden suç duyurusu

Almanya'da, sosyal medyada "Müslümanları gazla öldürmek"ten söz eden Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) üyesi hakkında partisi suç duyurusunda bulundu.

Alman basınında yer alan haberlere göre, 23 yaşındaki bir CDU üyesi sosyal paylaşım platformundan Müslümanları hedef alan bir video paylaştı.

Videoda yer alan söz konusu kişi, "Yüksek mevkiye geldiğimde hepsini sınır dışı edeceğim. Aslında onları öldürtmeyi isterdim. Yani gazla öldürmek gibi." şeklinde sözler kullandı.

CDU üyesi, videodaki bir muhatabına yönelik de "Eskiden Yahudileri gazla öldürdük. Şimdi de Müslümanları gazla öldürüyoruz. Buna ne dersin?" ifadesini kullandı. Muhatabı bunu yorumlamayacağını söyleyince de bu kişi "Bunu yapabilirim. Umurumda değil. Ne istersem onu yaparım." dedi.

CDU Krefeld Bölge Teşkilatından sosyal medyadan yapılan açıklamada, videoda duyulan Krefeld CDU üyesinin sözlerinin her bakımdan insanlık dışı olduğu ve CDU'nun temel değerleriyle bariz şekilde çeliştiği vurgulandı.

CDU Krefeld Bölge Başkanı Christofer Schiffer, Alman basınına yaptığı açıklamada, şoke olduklarını ve suçlamaları ciddiye aldıklarını belirterek, "Bugün polise suç duyurusunda bulunduk ve olayın aydınlatılması için soruşturma yapan makamlarla tam bir işbirliği içindeyiz." diye konuştu.

Schiffer, videoya ilişkin bir influencerden uyarı gelir gelmez sosyal medyadan söz konusu üyenin açıklamalarına mesafe koyduklarını aktararak, üyenin partiden ihraç işlemlerini de başlattıkları bilgisini paylaştı.

Krefeld Bölge Teşkilatının bağlı olduğu CDU Kuzey Ren Vestfalya??????? Eyalet Teşkilatından Rheinische Post gazetesine yapılan açıklamada, partinin bir üyesinin iğrenç ve insanlık dışı ifadelerinin en şiddetli şekilde kınandığı kaydedildi.