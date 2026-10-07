CDC, Rusya'nın Sibirya bölgesindeki İrkutsk'ta zatürre şüpheli ölüm vakasını izliyor

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Rusya'nın Sibirya bölgesinde nedeni belirlenemeyen zatürre şüphesi bulunan bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

CDC'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Rusya'daki "veba salgını" endişesine yol açan olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan İrkutsk'ta Veba ile Mücadele Enstitüsünde görevli bir çalışanın "nedeni belirlenemeyen zatürre" şüphesiyle hayatını kaybettiği vakadan haberdar olunduğu, gelişmelerin yakından izlendiği ve hükümetle koordinasyon halinde çalışıldığı belirtildi.

Bildirilen bu vakanın koşullarının henüz teyit edilmediği aktarılan açıklamada, vebanın özellikle erken teşhis edildiğinde antibiyotiklerle tedavi edilebilen ciddi bir bakteriyel hastalık olduğu bilgisine yer verildi.

Akciğer vebasının yakın temas sırasında solunum damlacıkları yoluyla kişiden kişiye bulaşıcı bir hastalık olduğu kaydedilen açıklamada, enfekte kişilerin hızlı bir şekilde tespit edilmesi ve tedavisiyle olası temaslı kişilerin izlenmesinin halk sağlığı açısından önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu aşamada hastalığın ABD için ciddi bir tehlike arz etmediğine işaret edilerek, ilgili ortaklarla durumun yakından izlenmeye devam edileceğinin altı çizildi.

Rusya'daki salgın

İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, 2 Ekim'de, bölgede yaşayan bir kişide "özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi" bulunduğuna ilişkin bilgiler üzerine olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonu toplantısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Bazı sosyal medya kanalları ise aynı gün bir veba ile mücadele enstitüsü çalışanının "akciğer vebası" nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünün bir çalışanına "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulması üzerine özel önlemlerin uygulandığı belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, vakaya ilişkin henüz tüm bilgilerin ellerine geçmediğini, bu durumda varsayımda bulunmanın "sorumsuzluk" olacağını belirtmiş, "Bence Rusya'nın dünyayla daha fazla bilgi paylaşması bir gereklilik. Yapmaları gereken ve yapmalarını umduğumuz şey de bu." demişti.

Rubio, Rusya'yı "şeffaf olmaya ve daha fazla bilgi paylaşmaya" davet ederek, "Şu ana kadar bu bilgiler oldukça sınırlı olsa da önümüzdeki birkaç saat veya gün içinde durumun değişeceğini umuyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA