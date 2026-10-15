CBS: ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin erken uyarıları kasıtlı olarak paylaşmamış olabilir

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ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği ve 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılara ilişkin erken uyarıları Kiev yönetimiyle kasıtlı olarak paylaşmamış olabileceği öne sürüldü.

Cbs News'in ismini belirtmek istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarına ilişkin erken uyarıları "ABD'nin Kiev yönetiminden kasıtlı olarak gizlemiş olabileceği" iddiasına yer verildi.

Kaynaklar, ABD'li yetkililerin Ukraynalı mevkidaşlarına Rusya'nın fırlattığı füzeleri tespit etmek için kullanılan sistemin "kötü hava koşulları" nedeniyle çalışmadığını söylediklerini aktardı.

Ayrıca kaynaklar, Rusya'nın yerel saatle 03.00 sularında yeni balistik füze saldırısı başlatmasının ardından ABD'nin erken uyarı sisteminin yeniden devreye girdiğini belirtti.

Ukraynalı yetkililer ise CBS News'e yaptıkları açıklamada, bu gerekçeye inanmadıklarını belirterek, ABD'yi erken uyarı sistemiyle "oynamakla" suçladı.

Ukrayna ile istihbarat paylaşımı durdurulmadı

Öte yandan, ABD'nin, 2026'nın başındaki bir olayda Moskova'nın balistik füzelerine ilişkin Ukrayna'ya istihbarat sağlamayı reddettiğini öne süren kaynaklar, Washington yönetiminin buna kaynaklarını Orta Doğu'ya yoğunlaştırma ihtiyacını gerekçe gösterdiğini belirtti.

Konuyla ilgili bilgi sahibi diğer kaynaklar ise CBS News'e verdiği demeçte ABD'nin Ukrayna ile genel olarak istihbarat paylaşımını durdurmadığını ifade ederek, yaklaşık 600 bin kişinin elektriksiz kalmasına ve 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılara ilişkin uyarı eksikliğini "münferit olay" olarak nitelendirdi.

Musk'a ait uydu teknolojisi Starlink ile ilgili sorunlar yaşandı

Ayrıca, Ukraynalı yetkililer, ordunun salı gecesi ve çarşamba sabahı, SpaceX'in sahibi Elon Musk'a ait uydu teknolojisi Starlink ile ilgili sorunlar yaşamaya başladığını belirtti.

Ukrayna Savunma Bakanlığından ismini belirtmek istemeyen kaynaklar da "SpaceX, 14 Ekim gecesi, Savunma Kuvvetlerine herhangi bir uyarıda bulunmadan, hareket halindeki Starshield terminallerinin çalışmasını tek taraflı olarak kısıtladı. Bu durum, İHA görevlerini, özellikle de önleme ve orta menzilli saldırı İHA'larını zorlaştırmakta ve cephe lojistiği, keşif ve sinyal aktarımındaki yetenekleri azaltmakta." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Savunma Bakanlığının ABD, SpaceX ve NATO müttefikleriyle temas halinde olduğunu aktaran kaynaklar, tüm birimlerden veri toplandığını ve alternatif iletişim kanallarının test edilerek kullanılmaya başlandığını kaydetti.

Kaynak: AA